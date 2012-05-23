На благоустрій Києва в районі Олімпійського виділили ще 36 млн грн

Кошти підуть на заходи з асфальтування та благоустрій прибудинкових територій та міжквартальних проїздів, а також встановлення системи відеоспостереження на території, прилеглій до НСК «Олімпійський».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, її підрозділами підготовлено проект рішення Київської міської ради про внесення змін до бюджету міста Києва на 2012.

За словами заступника голови КМДА Руслана Крамаренка, за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів здійснено перерозподіл видатків у межах загального фонду.

Проектом рішення також пропонується Головному управлінню охорони здоров’я КМДА додатково виділити 1,5 млн грн на закупівлю медикаментів для лікарень, які задіяні в обслуговуванні гостей та вболівальників чемпіонату Європи з футболу Євро 2012.

Крім того, у зв’язку з перевиконанням доходів по Київському міському фонду охорони навколишнього природного середовища пропонується збільшити доходи спеціального фонду бюджету на 6,1 млн грн та видатки на охорону і раціональне використання природних ресурсів. Ще 2,3 млн грн буде спрямовано на вирішення питань, пов’язаних із створенням та відновленням зелених насаджень.