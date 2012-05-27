В Академії ВМС ім.Нахімова - урочистий випуск

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистій церемонії випуску взяли участь тимчасово виконуючий обов’язки командувача ВМС Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Ільїн, члени військової ради ВМС ЗС України, почесний голова ради ветеранів ВМС України віце-адмірал у відставці Микола Клітний, представники духовенства.

У прес-центрі командування українських ВМС повідомили, що державну атестацію пройшли 13 курсантів 5-го (випускного) курсу, згідно наказу міністра оборони України, їм присвоєно військове звання «лейтенант», випускники отримали морські кортики та дипломи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

Випускниками Академії за підсумками державної екзаменаційної комісії отримано кращі у порівнянні з попереднім роком показники, а саме: у курсантів 5-го (випускного) курсу середній бал захисту дипломних проектів підвищився на 0,26 бала - до 4,38, середній бал за державний екзамен з фізичної підготовки зріс на 0,57 бала - до 4,92. Середній бал отриманих дипломів - 4,35.

Абсолютно переважна більшість випускників буде служити на кораблях Центру морських операцій ВМС ЗС України.

21-му старшині, які успішно закінчили Академію ВМС ім.П.С.Нахімова на заочній формі навчання, вручено дипломи з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

Державну атестацію пройшли також 13 курсантів-випускників Військово-морського коледжу старшинського складу Академії ВМС ім.П.С.Нахімова, вони отримали кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», військове звання - «старшина 2-ї статті».