Азаров пообіцяв допомогти матеріально українській діаспорі в РФ

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав прем'єр-міністр Микола Азаров після зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

«Ми, уряд завжди підтримували наші організації, що представляють українців за кордоном. Вперше в бюджеті (на 2012 рік - УНІАН) виділені значні кошти на підтримку, не лише в Росії, але й в інших країнах, де наша діаспора організована та має свої організації», - сказав М.Азаров.

Він підкреслив, що робота з підтримки діаспори буде продовжена.

За його словами, в цьому питанні посольства і МЗС повинні провести серйозну роботу з тими країнами «де є якісь питання».

«Я не думаю, що керівництво РФ налаштоване в цьому питанні якось негативно. Я поставлю це питання під час зустрічі з Д.Медведєвим», - сказав він.

М.Азаров повідомив, що в Росії діють багато українських земляцтв різних регіонів України. До складу одного з таких земляцтв входять такі авторитетні люди як Йосип Кобзон та інші відомі люди.

Він повідомив, що в наступний свій приїзд хотів би зустрітися з представниками діаспори й обговорити з ними існуючі проблеми та питання.

«Нас це питання цікавить, турбує і ми готові зробити все, щоб у роботі організацій, об'єднуючих наших співвітчизників, не було жодних проблем», - підкреслив М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховний суд Росії прийняв рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Після цього МЗС України поширило заяву, в якій було вказано, що рішення Верховного суду РФ свідчить про упереджене ставлення у Росії до діяльності української діаспори.

22 травня представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заявив, що влада Росії не перешкоджає роботі українських організацій на своїй території.

«На сьогодні на території Російської Федерації здійснюють діяльність 35 національно-культурних автономій українців, зокрема, зовсім недавно зареєстроване Міністерством юстиції Росії об'єднання федерального рівня «Федеральна національно-культурна автономія «Українці Росії», а також 8 регіональних і 26 місцевих організацій, через які сповна можуть реалізовуватися і вже реалізуються права і законні інтереси осіб української національності, що проживають на території Російської Федерації», - підкреслив О.Лукашевич.

9 квітня Міністерство юстиції Росії зареєструвало нову Федеральну національно-культурну автономію «Українці Росії», на установчий з’їзд якої не пустили українських журналістів, а українська діаспора заявляла, що нова організація створюється без її відома.