"Аерофлот" конкурує з залізницею за Харків

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник комерційного відділу Міжнародного аеропорту «Харків» Владислав Іллін.

За його словами, на маршруті використовуватиметься повітряне судно Aerobus 319,320, але можливо, в майбутньому на маршруті використовуватиметься літак Sukhoi Superjet 100.

В.Іллін підкреслив, що рейс Харків – Москва (Шереметьєво) виконуватиметься щодня. Вартість квитка в одну сторону від 250 дол. (близько 1700 грн).

«Квитки досить дешеві. Якщо порівняти із залізничними перевезеннями, то на фірмовий поїзд Харків-Москва квиток коштує понад 1000 грн в один бік. Враховуючи те, що подорож в одну сторону займатиме менше 2 годин, на борту годують, нові літаки, дуже високий рівень сервісу національного перевізника Росії, думаю, що пасажири користуватимуться саме авіатранспортом», - сказав В.Іллін.