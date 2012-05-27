Скульптор присвятив свою роботу всім прикордонникам як таким

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, цей захід відбувся у рамках святкування 20-ї річниці Навчального центру Державної прикордонної служби України, який дислокується в Оршанці, а також Дня прикордонника України.

Автором пам’ятного знака "Прикордонникам всіх поколінь" став черкаський скульптор Іван Фізер. За його задумом, символом прикордонників став прообраз захисника застав часів Київської Русі. Таким чином скульптор намагався об’єднати прикордонників усіх поколінь, не вирізняючи ні радянських, ні українських. Скульптура створена спеціальним способом випалювання із кераміки. Її вага близько тонни, а висота – понад три метри.

Біля нового пам’ятника вже відбулося випуск курсантів та прийняття військової присяги особовим складом Навчального центру. Кожен військовослужбовець, який присягнув на вірність українському народу, отримав посвідчення про посвячення у курсанти Навчального центру, а випускники – свідоцтва й нагрудні знаки про його закінчення.