В автобусі з Молдови знайшли царську золоту зірку

Про це повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ.

Як уточнили в прес-групі, правоохоронці затримали 47-річного громадянина України при спробі незаконно перемістити через Державний кордон золоту зірку й срібний знак ордена Святого Станіслава часів царської Росії.

При огляді багажу цього пасажира рейсового автобуса, що слідував із Молдови до Одеси, вилучено також бронзові фігури XIX ст., незадекларовані контрабандистом.

Експерти визнали, що вилучені предмети контрабанди мають історичну й культурну цінність. Їхня орієнтовна вартість - 200 тис. грн. Затримано співробітниками СБУ і замовника контрабанди - 35-річного жителя Одеси.

Проти зловмисників Слідчим відділом Управління СБУ в Одеській області порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.201 (контрабанда) КК України.