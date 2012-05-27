У кожній десятій українській сім'ї б’ють дітей

У кожній десятій українській сім'ї діти зазнають фізичних покарань за найменшу провину. Про це свідчить соціологічне опитування, проведене Українським інститутом соціальних досліджень імені О.Яременка, результати якого наводить ZN.UA.

На питання про покарання 10% дітей відповіли, що їх б'ють. 57% поскаржилися на те, що їх сварять із використаннями ненормативної лексики.

При цьому велика частина дітей (як у 10, так і в 17 років) не знають про те, що фізичні покарання щодо них (як у сім'ї, так і, наприклад, в райвідділі міліції) заборонені законом. Діти вважають: якщо їх затримує міліціонер, то він має право їх бити.

При цьому 87% дітей у віці 10-13 років почуваються щасливими і лише 4% нещасними (в 16-17 років 76, і 11% відповідно).

Опитування дітей від 10 до 17 років, а також батьків та експертів, які працюють із дітьми, проводилося на замовлення уповноваженого президента України з прав дитини Українським інститутом соціальних досліджень імені О.Яременка за технічної підтримки БФ «Розвиток України» та представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Діти — 4083 респонденти: учні 5—11 класів загальноосвітніх шкіл, студенти І—ІІ курсу ПТНЗ і ВНЗ I—II рівнів акредитації та І курсу ВНЗ III—IV рівнів акредитації, а також діти, які не навчаються або не відвідують навчального закладу.