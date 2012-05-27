Убивств стало більше, зґвалтувань менше

Згідно з інформацією головного управління статистики в Запорізькій області, опублікованій на офіційному сайті відомства, в січні-квітні 2012 року органами внутрішніх справ, прокуратури і податкової міліції зареєстровано 9,6 тис. злочинів - на 10,4% більше порівняно із січнем-квітнем 2011года.

Із загальної кількості кримінальних проявів 37,2% - злочини тяжкі і особливо тяжкі. У січні-квітні 2012 р. скоєно 63 навмисних убивства (і замахів), їхня кількість порівняно із січнем-квітнем 2011 р. збільшилася на 65,8%», - констатує ГУ статистики Запорізького регіону.

Натомість, за даними відомства, кількість зареєстрованих зґвалтувань і замахів на зґвалтування в регіоні скоротилася в 2 рази (зареєстровано 8 таких злочинів), а кількість випадків навмисних тяжких тілесних ушкоджень – на 4,9% (58 випадків злочинів).

Практично на рівні 2011 року кількість зареєстрованих пограбувань і розбійних нападів - 447 злочини, що більше відповідного показника січня – травня 2011 року на 0,2%.

Проте, в цілому по області, кількість осіб, потерпілих від дій злочинців, істотно збільшилася.

«У січні-квітні 2012 року від злочинів постраждали 5758 чоловік, що на 22,6% більше, ніж у січні-квітні 2011 р.», - констатує ГУ статистики в Запорізькій області.