Прокуратура вимагає розтинати померлих коштом родичів

А також припинити необґрунтовані вимагання правоохоронних органів проводити судово-медичний розтин за рахунок родичів померлого, що останнім часом практикується в багатьох регіонах України.

Як повідомляє прес-служба заступника голови ВР, до М.Томенка надходять численні звернення громадян з різних регіонів України, які скаржаться на те, що місцеві працівники органів внутрішніх справ, посилаючись на спільний наказ генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ України та міністра охорони здоров’я України від 25 жовтня 2011 року, вимагають проводити розтини всіх померлих.

За словами М.Томенка, така «послуга», яка проводиться за кошти родичів померлого, за даними з різних регіонів, сягає від 500 до півтори тисячі гривень. "Зважаючи на це, правоохоронці на місцях «йдуть назустріч людям» та пропонують «неофіційно» залагодити справу за половину відповідної суми", - зазначає політик.

Він також повідомив, що направив відповідне звернення Президенту та прем’єр-міністру з вимогою звернути особливу увагу на цю конфліктну ситуацію та вжити заходи для унормування порядку встановлення факту смерті людини, припинення необґрунтованих вимагань проводити судово-медичний розтин за рахунок родичів померлого та усунення потенційних підстав для корупційних дій співробітників органів внутрішніх справ.