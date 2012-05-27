У Львові вводять фан-меню

Як повідомив УНІАН генеральний директор «Системи швидкого харчування» Марк Зархін, меню закладів громадського харчування міста перекладені англійською, у більшості закладів також і німецькою.

У кожному із закладів харчування є Wi-Fi і можливість здійснювати оплату банківськими картками.

«Кожну робочу зміну ми забезпечили принаймні одним працівником, що вільно розмовляє англійською. Відвідувачам будемо роздавати карти міста. Крім того, для персоналу, що безпосередньо обслуговує клієнтів, проведено лекції про історію Львова. До початку чемпіонату плануємо провести ще навчання, щоб працівники за потреби могли легко зорієнтувати наших відвідувачів», - сказав М.Зархін.