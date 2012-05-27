Янукович покладає надію на хімію

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться:

«Вітчизняний нафтохімічний комплекс з його потужним виробничим і кадровим потенціалом нарощує свій внесок у розвиток економіки держави. Продукція наших підприємств займає все більший сегмент на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Щиро дякую вам за високий професіоналізм і самовідданість.

Упевнений, що ваша повсякденна наполеглива праця у поєднанні з новітніми виробничими технологіями і надалі сприятиме поступальному розвитку галузі, підвищенню якості продукції, зниженню її енергоємності та раціональному використанню природних ресурсів».