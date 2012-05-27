"Укрзалізниця" просить відгукнутися власника щасливого квитка

Про це повідомляється на офіційному сайті "Укрзалізниці".

Квиток було придбано за маршрутом Львів-Київ на 8 червня, 7:00, вагон №4 місце №3, номер квитка ФІ269124.

Як пообіцяв віце-прем'єра міністр України Борис Колесніков, пасажирові, який придбав щасливий квиток буде надано два запрошення на фінальний матч футбольної першості Європи 2012 року.

Укрзалізниця вітає пасажира, який стане власником двох квитків на фінал та запрошує його звернутися до начальника Львівського вокзалу Володимира Жемела або за номером довідкового бюро Львівського вокзалу 226-2068.