На заході та сході очікуються дощі
13:37, 27 травня 2012Суспільство
912 0
Завтра вночі у Карпатському регіоні та на Одещині, вдень у західних областях України та місцями у південній частині очікуються короткочасні дощі, грози.
На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині до 15°, вдень 20-25°; на Прикарпатті вночі 4-9°, вдень 14-19°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.
У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.
Сьогодні температура води у Чорному морі становила 14-19°, в Азовському морі 18-21°, у Дніпрі біля Києва 20°.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter