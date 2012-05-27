На заході та сході очікуються дощі

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с. Температура вночі 7-12°, у південній частині до 15°, вдень 20-25°; на Прикарпатті вночі 4-9°, вдень 14-19°; у Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 22-24°.

Сьогодні температура води у Чорному морі становила 14-19°, в Азовському морі 18-21°, у Дніпрі біля Києва 20°.