Сьогодні - 20 років розколу УПЦ

28 травня 1992 р. на Соборі було обрано предстоятелем Української православної церкви Московського патріархату митрополита Володимира (Сабодана).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, сьогодні урочисте богослужіння пройшло у Благовіщенському кафедральному соборі.

Для участі в урочистих заходах до Харкова прибули 11 архієреїв з усієї України.

Святкову літургію провів митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар.

Після урочистої літургії у Благовіщенському соборі відбулася заупокійна літія на могилі митрополита Никодима, після чого віряни пройшли до Свято-Покровського чоловічого монастиря.

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Архієрейський собор УПЦ проходив 27-28 травня 1992 року у Харкові в архієрейській резиденції на території Покровського монастиря. Тоді було обрано нового предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана). Собор був скликаний митрополитом Харківським і Богодухівським Никодимом (Руснаком). Архієреї, які брали участь у соборі, висловили недовіру митрополиту Філарету (Денисенку) і звільнили його від Київської кафедри та посади першоієрарха УПЦ.