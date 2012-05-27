До сіток міліції втрапила "риба-сторож"

Загальна їх сума за надання дозволів на вилов риби з Дніпра під час нересту склала 40 тис грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області з посиланням на начальника Валерія Дернового, під час спецоперації «Нерест», правоохоронцям стало відомо, що службові особи Держрибоохорони в Черкаській області, дозволяли бажаючим за хабар вилов риби в акваторії Кременчуцького водосховища.

«Співробітники УБОЗ певний час документували протиправну діяльність організованої злочинної групи, до її складу входили перші керівники Держрибоохорони в Черкаській області та їхні підлеглі. Під час передачі чергового траншу грошей одного зі зловмисників було затримано «на гарячому». Всього задокументовано 12 фактів одержання хабарів цими посадовцями на загальну суму 40 тис грн.», - зазначається в повідомленні обласного главку міліції.

Відносно керівної ланки Держрибооохорони в Черкаській області порушено кримінальні справи за ст. 368 ч.3 ККУ «Одержання хабара». Це вже третя кримінальна справа, порушена стосовно керівників Держрибоохорони в Черкаській області. Торік було порушено кримінальну справу за ст. 368 ч. 3 відносно колишнього начальника, який вимагав та отримав хабар у сумі 15 тис грн. Незадовго до цього також стосовно його попередника було порушено кримінальну справу за ст. 364 ККУ за фактом зловживання посадовими особами службовим становищем, які заподіяли державним інтересам збитків на суму 250 тис. грн. Триває слідство, яке встановлює нові факти цієї історії.