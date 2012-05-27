У виправній колонії помер засуджений

19:41, 27 травня 2012
Суспільство
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В Черкаській області у виправній колонії №62 днями помер засуджений Володимир Хижняк.

Про це УНІАН повідомили близькі засудженого, зауваживши, що за наявною у них інформацією, смерть родича настала в результаті неналежного надання йому медичної допомоги.

Водночас у Державній пенітенціарній службі України агентству не змогли ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію, оскільки телефон прес-секретаря голови ДПТСУ наразі не відповідає.

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