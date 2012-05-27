У виправній колонії помер засуджений

Про це УНІАН повідомили близькі засудженого, зауваживши, що за наявною у них інформацією, смерть родича настала в результаті неналежного надання йому медичної допомоги.

Водночас у Державній пенітенціарній службі України агентству не змогли ані підтвердити, ані спростувати цю інформацію, оскільки телефон прес-секретаря голови ДПТСУ наразі не відповідає.