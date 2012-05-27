Попов дякує за музей будівельникам і двом меценатам

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, церемонію відкриття новобудови очолив голова КМДА Олександр Попов.

Він привітав із завершенням робіт будівельників і музейників: «Сьогодні офіційно завершено будівництво приміщення для Музею історії Києва. Це історичний факт, на який ми дуже чекали. Символічно, що приміщення місто отримало саме до Дня Києва. Тут, у самому центрі столиці, на площі понад 3 тисячі квадратних метрів, розміщуватимуться експозиції Музею історії Києва».

За словами О.Попова, тут необхідно ще добре попрацювати, аби музей можна було відкрити для киян: сформувати експозицію, оформити зали.

Проте він висловив сподівання, що вся ця робота буде виконана до Дня Незалежності України і музей запрацює на повну потужність.

О.Попов подякував і будівельникам, які працювали на об’єкті цілодобово, аби здати в експлуатацію приміщення Музею саме до Дня міста, і меценатам – Вагіфу Алієву та Вадиму Столару за «такий щедрий подарунок місту та гарний приклад для тих, хто має можливість зробити свій внесок у розвиток міста».

«Це особливий подарунок до Дня столиці – Музей історії міста Києва. Унікальність цього проекту в тому, що за роки незалежності це перший випадок такої масштабної меценатської акції, який можна назвати найкращим прикладом співпраці влади та бізнесу», – додав О.Попов.

Вже сьогодні до музею перевезли частину експонатів. Так, на першому поверсі Музею представлено барельєф Архангела Михаїла (XVIII ст.) – одного з покровителів міста Києва. Цей барельєф зустрічатиме відвідувачів музею, які завітають сюди після офіційного відкриття експозиції.

На відкритті приміщення музею були присутні чимало посадовців столичної міськадміністрації, народні депутати, громадські діячі та митці.