У Каннах перемогла "Любов"

23:11, 27 травня 2012
Суспільство
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Головний приз Каннського кінофестивалю - Золота пальмова гілка - дістався фільму "Любов" австрійського режисера Міхаеля Ханеке.

Картинарозповідаєпро історіюлітньоїподружньоїпари.ГоловнірольвиконуютьЖан-ЛуїТрентіньяніЕмманюельРіва.

Гран-Пріотрималасатиричнакартина "Реальність" італійськогорежисераМаттеоГарроне.

Призжуріфестивалю- комедіяКенаЛоака"Ангели".

Приззакращуакторськуроботу середчоловіківотримавдатськийакторМадсМіккельсензарольу фільмі"Полювання".

Приззакращуакторськуроботу середжінокрозділилирумунськіактрисиКрістінаФлутуріКосминаСтратанзароліу фільмі"Запагорбами".

ПриззакращийсценарійотримавКрістіана Мунгіу("Запагорбами").

РежисерськийпризотримавіспанецьКарлосРейгадасзакартинуPost Tenebras Lux(лат."Післяморокусвітло").

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