У Каннах перемогла "Любов"
23:11, 27 травня 2012Суспільство
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Головний приз Каннського кінофестивалю - Золота пальмова гілка - дістався фільму "Любов" австрійського режисера Міхаеля Ханеке.
Картинарозповідаєпро історіюлітньоїподружньоїпари.ГоловнірольвиконуютьЖан-ЛуїТрентіньяніЕмманюельРіва.
Гран-Пріотрималасатиричнакартина "Реальність" італійськогорежисераМаттеоГарроне.
Призжуріфестивалю- комедіяКенаЛоака"Ангели".
Приззакращуакторськуроботу середчоловіківотримавдатськийакторМадсМіккельсензарольу фільмі"Полювання".
Приззакращуакторськуроботу середжінокрозділилирумунськіактрисиКрістінаФлутуріКосминаСтратанзароліу фільмі"Запагорбами".
ПриззакращийсценарійотримавКрістіана Мунгіу("Запагорбами").
РежисерськийпризотримавіспанецьКарлосРейгадасзакартинуPost Tenebras Lux(лат."Післяморокусвітло").
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