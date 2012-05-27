У Каннах перемогла "Любов"

Головний приз Каннського кінофестивалю - Золота пальмова гілка - дістався фільму "Любов" австрійського режисера Міхаеля Ханеке.

Картинарозповідаєпро історіюлітньоїподружньоїпари.ГоловнірольвиконуютьЖан-ЛуїТрентіньяніЕмманюельРіва.



Гран-Пріотрималасатиричнакартина "Реальність" італійськогорежисераМаттеоГарроне.



Призжуріфестивалю- комедіяКенаЛоака"Ангели".



Приззакращуакторськуроботу середчоловіківотримавдатськийакторМадсМіккельсензарольу фільмі"Полювання".



Приззакращуакторськуроботу середжінокрозділилирумунськіактрисиКрістінаФлутуріКосминаСтратанзароліу фільмі"Запагорбами".



ПриззакращийсценарійотримавКрістіана Мунгіу("Запагорбами").



РежисерськийпризотримавіспанецьКарлосРейгадасзакартинуPost Tenebras Lux(лат."Післяморокусвітло").

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