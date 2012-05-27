Оркестри ВМС виступатимуть кожні вихідні

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі командування флоту, виступи здійснюватимуться згідно із започаткованою до Дня флоту України акцією, рішення про проведення якої прийняв т.в.о. командувача ВМС віце-адмірал Юрій Ільїн.

Акція покликана посилити ефективність військово-патріотичного виховання молоді, популяризувати службу на військовому флоті.

Сьогодні оркестр окремої бригади берегової оборони Центру військ берегової оборони ВМС України дає концерт на центральній площі Керчі, а оркестр Південної військової морської - у селищі Мирне Євпаторійського району.

Тиждень тому оркестр Центру військово-музичного мистецтва ВМС України у Севастополі забезпечував святкові заходи з нагоди 20-річчя Спілки дитячих організацій міста, а у Сімферополі оркестр військ берегової оборони здійснив музичне супроводження святкової ходи центральними вулицями, організованої місцевою владою до Дня Європи.

У селищі міського типу Новоозерне оркестр Південної військово-морської бази здійснив традиційний виступ біля пам’ятника героям-десантникам.

День флоту України відзначається в останню неділю липня.