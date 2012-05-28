Заяву в міліцію можна написати безконтактно чотирма мовами

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив на засіданні Інформаційної ради начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк.

За його словами, інформацію, яку громадяни у вигляді заяв вноситимуть у лайтбокси, безпосередньо бачитиме начальник Головного управління МВС України у Львівській області, а також начальник Львівського міського управління міліції.

При цьому в людей буде можливість обирати мову для написання заяви – українську, російську, англійську чи польську. У перспективі може бути і німецька мова.