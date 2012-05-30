Головлікар божиться, що Олександрівська лікарня не виселяє пацієнтів через Євро

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

"Жодного хворого достроково виписувати ми не будемо і не переводимо до іншої лікарні. Це нонсенс. Це просто смішно про це говорити", - заявив він.

"Виписуємо лише тих, хто в плановому порядку завершив лікування", - додав головний лікар.

"Ми до 11 червня виписуємо всіх в плановому порядку. А далі тримаємо резерв. Таким чином, будуть резервуватися місця", - сказав він і додав, що лікарня все одно прийматиме "ургентних хворих".

Як відомо, Олександрівська лікарня на час Євро-2012 обслуговуватиме уболівальників Євро-2012. Раніше ТСН повідомив, що через це з лікарні примусово виписують всіх хворих.