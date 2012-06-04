Помер Едуард Хіль

Наприкінці травня, повідомляє РІА "Новости", стало відомо, що Едуард Анатолійович переніс інсульт і був госпіталізований до Маріїнської лікарні, а потім переведений у відділення анестезіології-реанімації Інституту імені Полєнова. Його стан оцінювався як тяжкий.



Едуард Хіль народився 4 вересня 1934 року в Смоленську. Під час війни був у дитбудинку під Уфою.



Музичну кар'єру почав в 1960 році після закінчення Ленінградської консерваторії. З кінця 1970-х викладав у Ленінградській державної академії театрального мистецтва, вів програму на телебаченні



З голосом Едуарда Хіля асоціюються такі відомі пісні, як "С чего начинается Родина?", "У леса на опушке...", "На безымянной высоте", "А люди уходят в море", "Как провожают пароходы", "Ах, море, море", "Лесорубы", "Человек из дома вышел", "Ходит песенка по кругу", "Это было недавно, это было давно", "Голубые города", "Как хорошо быть генералом", "Зима", "Березовый сок", "Солнечная баллада", "Два брата", "Лунный камень", "Пора любви", "Не плачь, девчонка" та ін.



Едуард Хіль - народний артист РРФСР, лауреат міжнародних конкурсів естради, кавалер орденів "Трудового Червоного Прапора" і "Дружби народів".



У шлюбі з дружиною Зоєю Олександрівною понад 50 років. Син Дмитро, пише пісні.