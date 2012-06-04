Під час урагану травмовано трьох осіб

Як повідомляє прес-служба МНС України, 3 червня внаслідок складних погодних умов (дощ, гроза, сильний вітер) у м. Луганськ через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 2 тис. 94 приватних житлових будинки.

В Артемівському та Кам’янобродському районах міста частково пошкоджено дахи 102 приватних житлових будинків: в Артемівському – 39 дахів та Кам’янобродському – 63.

Підрозділами МНС, бригадами обленерго та комунальними службами області проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Збитки уточнюються.

Ситуація знаходиться під контролем Головного територіального управління МНС у Луганській області.