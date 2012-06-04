Під час урагану травмовано трьох осіб
10:32, 04 червня 2012Суспільство
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У Луганську під час урагану травмовано трьох осіб, з них - двоє дітей (1 дитину з черепно-мозковою травмою госпіталізовано до лікарні).
Як повідомляє прес-служба МНС України, 3 червня внаслідок складних погодних умов (дощ, гроза, сильний вітер) у м. Луганськ через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 2 тис. 94 приватних житлових будинки.
В Артемівському та Кам’янобродському районах міста частково пошкоджено дахи 102 приватних житлових будинків: в Артемівському – 39 дахів та Кам’янобродському – 63.
Підрозділами МНС, бригадами обленерго та комунальними службами області проводяться роботи з ліквідації наслідків негоди. Збитки уточнюються.
Ситуація знаходиться під контролем Головного територіального управління МНС у Луганській області.
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