Росія перевірить ще два сирзаводи

Про це повідомив керівник відомства, головний державний санітарний лікар РФ Геннадій Онищенко, передає РІА «Новости».

«Завтра наші люди відлітають туди (до України). У планах стоять два заводи, якщо у них все буде нормально, то перевіримо одразу обидва», - сказав Г.Онищенко.

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Як повідомляв УНІАН, 29 травня Росспоживнагляд повідомив про намір перевірити ТОВ «Лозівський молочний завод» і ПП «Рось» філіалу «Охтирський сирокомбінат»

«Проведено документарну перевірку ТОВ «Лозівський молочний завод», ПрП «Рось» філіалу «Охтирський сирокомбінат», і на даний час планується проведення інспекції цих підприємств», - повідомляло відомство.

Крім того, розглядається питання про визнання результатів досліджень, одержаних лабораторіями України, і можливості їх використання для оцінки якості і безпеки сирів.

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Довідка УНІАН. 8 лютого 2012 року Росспоживнагляд заборонив ввезення сирів трьох українських підприємств – ПрП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.), заявивши, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії.

У Держветфітослужбі України ці претензії назвали безпідставними.

Пізніше російська сторона заборонила ще 4 українським підприємствам поставляти сир на територію Росії. До цього списку потрапили Баштанський і Лозівський сирзаводи, «Бель Шостка Україна» і Хмельницька маслосирбаза.

3 квітня за результатами переговорів міністра економічного розвитку і торгівлі України Петра Порошенка з головою Росспоживнагляду Г.Онищенком було заявлено, що обмеження на імпорт твердих і напівтвердих сирів українського виробництва з боку РФ буде знято після відпрацювання зауважень, які висловила російська сторона під час перевірки ТОВ «Гадячсир».

Після перевірки Росспоживнагляд дозволив «Пирятинському сирзаводу», «Дубномолоко», «Гадячсир» і «Прометею» поставляти свою продукцію на російський ринок.