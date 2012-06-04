Польські акції дешевшають

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські "блакитні фішки", які розпочали день з 0,29% мінусом, після відкриття продовжили зниження, відбившись від рівня 2,055 тис. пунктів).

Серед великих ліквідних компаній польського ринку на початку торгів найбільше подешевшали одна з найбільших страхових компаній Центральній і Східній Європі PZU (-1,25%), банк PEKAO (-0,80%) і польський KGHM (-0,64%) - один з найбільших у світі видобувачів міді і срібла .

Індикатор всього ринку WIG, який відкрився з 0,27% мінусом, за перші півгодини торгів збільшив зниження до 0,65%.

Індекси середніх і невеликих компаній mWIG40 і sWIG80 торгувалися на 9.27 з 0,66- і 0,67-відсотковим мінусом відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, WIG20 у двадцятих числах травня на фоні зовнішнього негативу, головним чином, через Грецію, впав до мінімальних значень з серпня 2009 року, досягнувши рівня 2,035 тис. пунктів, після чого небагато відновився.