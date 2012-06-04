Прогноз погоди на 5 червня

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 5 червня в західних областях буде хмарно з проясненнями, сильні дощі (в Карпатах дуже сильні), грози, в окремих районах град та шквали вітру 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 17-22°; в Карпатах вночі 7-12°, вдень 11-16°.

У північних та більшості центральних областях мінлива хмарність, короткочасні дощі (вночі невеликі), грози та пориви вітру 15-20 м/с, вдень в окремих районах град; на решті території без опадів. Температура вночі 14-19°; вдень 23-28°, в центральних областях та південній частині місцями до 31°. Вітер південно-східний, на заході північно-західний, 7-12 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ (вночі невеликий), гроза, вдень в окремих районах град. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 23-28°.

У столиці короткочасний дощ (вночі невеликий), гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 25-27°.

4 червня температура води становила в Чорному морі 15-21° (в районі Ялти, Алушти та Феодосії 10-14°), в Азовському морі 21°; в Дніпрі біля Києва 19°.