Ураганний вітер підхопив візок з однорічною дівчинкою

У Кам’янобродському районі Луганська 33-річна жінка не встигла сховатися від стихії разом зі своїми дітьми. Дівчинку, 2011 р.н., у візку віднесло сильним поривом вітру. Дитину з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до відділення нейрохірургії обласної дитячої лікарні.

Крім того, 3 червня в Луганську в результаті урагану знеструмлено 150 трансформаторних підстанцій і відключено від електропостачання 2094 приватних житлових будинків. Частково пошкоджено дахи 66 приватних житлових будинків.

До ліквідації наслідків стихійного лиха залучено 51 співробітника МНС та 19 одиниць техніки.

Співробітники міліції охороняють громадський порядок у районі пошкоджених об'єктів.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську під час урагану травмовано трьох людей, із них - двоє дітей.