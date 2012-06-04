Виявлено мертвим 27-річного міліціонера

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокурора Запорізької області Мар'яна Піскунова, повідомлення про подію надійшло сьогодні в 0.30 до Мелітопольського міськвідділу міліції від оперативного чергового лінійного відділу міліції залізничної станції «Мелітополь».

«Оперативний черговий повідомив, що 3 червня, приблизно о 23.30, під час чергування було виявлено мертвим – з вогнепальним пораненням – 27-річного помічника оперативного чергового чергової частині штабу ЛВМ станції «Мелітополь». Молоду людину було виявлено в туалетній кімнаті штабу зі смертельним вогнепальним пораненням, завданим зі своєї табельної зброї», - повідомила М.Піскунова.

За її словами, на місце події в терміновому порядку виїхав Запорізький транспортний прокурор, оперативно-слідча група.

За фактом події проводиться перевірка, хід якої на контролі прокуратури Запорізької області.

Основна версія - самогубство.