Українського міністра прийняв президент Азербайджану

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, зустріч К.Грищенка з І.Алієвим відбулась сьогодні в рамках офіційного візиту глави МЗС до Азербайджанської Республіки.

На початку зустрічі глава зовнішньополітичного відомства України привітав І.Алієва з успішним проведенням на високому рівні в Баку пісенного конкурсу «Євробачення-2012» (22-26 травня ц.р.), що дозволило Азербайджану продемонструвати світу прогрес, якого країні вдалося досягти за роки незалежності.

У ході зустрічі відбулося обговорення стану виконання домовленостей, досягнутих під час офіційного візиту Президента України Віктора Януковича до Азербайджану 28 квітня 2011 року, зокрема на Третьому засіданні Ради Президентів України та Азербайджанської Республіки. Сторони відзначили результативний діалог двох країн, який має позитивну динаміку, та висловили переконання у необхідності поглиблення співпраці шляхом реалізації прагматичних та взаємовигідних проектів.

У цьому контексті окрема увага була приділена перспективам українсько-азербайджанського співробітництва в сільськогосподарській, аерокосмічній, торгівельно-економічній, енергетичній, військово-технічній та будівельній сферах.

К.Грищенко та І.Алієв приділили особливу увагу обговоренню можливостей співробітництва у реалізації масштабних інфраструктурних проектів в м.Баку і залучення до них українських компаній.

Також співрозмовники обговорили питання співпраці України та Азербайджану на міжнародній арені, з Європейським Союзом та взаємодію двох країн в рамках міжнародних організацій, в тому числі в контексті головування України в ОБСЄ в 2013 році.

Окрім того, К.Грищенко поінформував І.Алієва про хід підготовки та готовність України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

У свою чергу Президент Азербайджанської Республіки висловив переконання в успішному проведенні в Україні Євро-2012, наголосивши при цьому, що «Євро-2012 є святом спорту, яке сприятиме демонстрації можливостей України та її великого потенціалу. Це свято повинно бути поза політикою».

«Бажаю Вашій збірній досягти фіналу та перемогти», - наголосив І.Алієв.

К.Грищенко від імені В.Януковича поновив запрошення І.Алієву відвідати Україну з офіційним візитом у зручний для нього час.

Також сьогодні в Баку К.Грищенко поклав квіти до могили Загальнонаціонального лідера Азербайджанського народу Гейдара Алієва та його дружини Заріфи Алієвої, а також до Меморіального комплексу «Вічний вогонь» на Алеї Шехідів.