Ветерани війни в Афганістані створили партію

Як повідомили УНІАН у прес-службі всеукраїнської громадської організації «Ніхто, крім нас», лідером партії обрано лідера організації «Ніхто, крім нас», що й надалі існуватиме, Олександра Ковальова. На з’їзді, що відбувся 2 червня, були присутні делегати від всіх обласних осередків.

О.Ковальов заявив, що члени громадської організації не мали наміру займатися політикою.

«Три роки тому ми не планували займатися політикою, вважаючи, що ми розвиватимемося як потужна громадська структура, яка стане військовою школою для тисяч дітей, також допомогою для вдів та матерів загиблих у Афганістані. Втім, держава почала воювати проти громадян. Спочатку вона намагалася одночасно знищити всі доплати соціально слабким верствам. Потім, коли ми виступили проти тотального скасування пільг, державний апарат почав війну проти членів НКН», - сказав О.Ковальов.

Лідер НКН нагадав, що за цей рік всі активні члени організації пережили репресії, практично всі компанії активістів були зруйновані «каральними» органами влади.

«Але я гордий тим, що активісти НКН не злякалися, не зламалися, не емігрували, - заявив О.Ковальов. - Ми створили партію не лише для власного захисту. Наша боротьба вийшла за рамки соціальних пільг. Ми будемо боротися за прозорість державних видатків, чесний перерозподіл державного прибутку та тотальний контроль влади з боку громадянського суспільства».

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Як повідомляв УНІАН, афганці з НКН восени минулого року штурмували парламент з вимогами не ухвалювати закон щодо скасування соціальних пільг та виплат, а також

15 лютого цього року члени НКН повернулися спиною до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, коли він покладав квіти до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у Києві з нагоди чергової річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Заступник голови правління ВГО "Ніхто, крім нас" Володимир Сердюк того ж дня заявив, що представники НКН повернулися спиною до влади, яка вже давно повернулася спиною до воїнів-афганців.