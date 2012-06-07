ЮНЕСКО розгляне питання збереження Софії Київської та Києво-Печерської Лаври

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради Олександра Бригинця, відповідне питання стоїть № 90 у порядку денному сесії ЮНЕСКО в розділі 7 Б, який відповідає за збереження пам’яток.

Як зазначає аналітична служба ЮНЕСКО, яка готувала документи до сесії, Організація Об’єднаних Націй планує прийняти резолюцію про те, що найгірші прогнози ЮНЕСКО щодо Києва стали реальністю – забудовники зводять висотні будинки навіть в буферній зоні на схилах Дніпра.

«Я далекий від думки, що виключно моїми стараннями це питання, яке ще донедавна не було у планах розгляду ЮНЕСКО, тепер буде розглянуте на найближчій сесії. Це спільна перемога усіх небайдужих киян, які шукають будь-який спосіб, щоб захистити наше місто, у тому числі і за допомогою ЮНЕСКО», - заявив О.Бригинець.

Депутат наголосив, що проект резолюції вселяє оптимізм, адже в ньому ЮНЕСКО поділяє страхи киян. У проекті резолюції сказано, що якщо Києвом не буде вжито термінових заходів щодо призупинення забудов вздовж Дніпра, то ландшафту схилів буде завдано непоправної шкоди, а також, хоча кілька років тому на прем′єр-міністра України була покладена задача перевірити всі скандальні забудови в історичній частині міста, відповідно до чинного законодавства, на даний момент немає жодного дослідження монастирського ландшафту. Незважаючи на неодноразові прохання, не був введений і мораторій на висотність будівель зведених в зоні панорами схилів Дніпра. Відсутність механізмів захисту та планування досягла тривожного рівня.

На думку ЮНЕСКО, зменшити шкідливі наслідки на спадщину можна шляхом зміни пропонованих проектів забудови та знесення вже побудованих будівель. Тому в ЮНЕСКО рекомендують офіційному Києву контролювати масштаб і дизайн проектів будівництва, розробити плани для буферних зон і навколишнього середовища, на основі ретельного аналізу.

«Я розумію, що під час голосування резолюція може бути змінена у кращий або гірший бік, але у всіх випадках черговий розгляд наболілого київського питання на такому рівні для нас, киян, є важливою підтримкою у боротьбі за збереження наших святинь», - переконаний О.Бригинець.

Нещодавно голова комісії Київради з питань культури і туризму, голова тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації, яка склалася навколо забудови Паркової алеї та Дніпровських схилів у Києві, О.Бригинець звернувся до ЮНЕСКО з проханням на 36-й сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО підняти питання щодо збереження об’єкту культурної та історичної спадщини Києва. Своє звернення О.Бригинець передав через громадських активістів Києва, які будуть присутні на сесії.