Чорновіл: Україна може стати мішенню для терористів

Депутат Верховної Ради 5-го скликання, член Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що у разі вступу до НАТО Україна може стати мішенню для терористів. Про це він заявив в ефірі телерадіокомпанії "Вінниччина".

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Т.ЧОРНОВОЛА, будь-яка нова країна НАТО стає мішенню для терористів, "і НАТО від цього захистити не може".

"Що стосується НАТО, то ми вважаємо що це членство Україні не потрібне. Вступ до НАТО – це конфлікт із Росією, а також усіма терористичними організаціями світу", - заявив він.

Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що в України немає зовнішніх ворогів, з якими б міг розгорітися збройний конфлікт. “Ніхто на нас нападати не збирається, але від криміналітету, наркомафії і тероризму НАТО не захищає", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів виступила з ініціативою провести референдум на теми статусу російської мови, позаблокового статусу України і прямого обрання керівників обласних і районних адміністрацій.

12 вересня лідер партії Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Партія регіонів планує до кінця виборчої кампанії підготувати і направити в ЦВК документи для реєстрації ініціативних груп з проведення референдуму.