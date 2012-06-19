Учасники акції на підтримку української мови відбилися від п'яних опонентів

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Києві, інцидент стався ввечері 18 червня.

Зокрема, за даними главку міліції, близько 20 представників УНП проводили свою санкціоновану акцію, коли в неї намагалися втрутитися двоє невідомих молодиків.

На зауваження та прохання мітингувальників не заважати, молодики не реагували. Щоб їх «заспокоїти», один з учасників акції застосував балончик з аерозолем, після чого конфлікт був вичерпаний.

Втручання міліції не знадобилося, зазначили у ВЗГ.