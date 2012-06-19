На дні річки знайшли автомобіль з тілом водія

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного територіального управління МНС України в Харківській області, повідомлення про це 17 червня надійшло від начальника комунальної рятувально-водолазної служби міста Куп’янська.

Автомобіль був виявлений на 4-метровій глибині біля пляжу на річці. Всередині авто знаходився труп його власника, чоловіка 1977 року народження. За даним фактом проводиться розслідування.

За даними прес-служби, протягом останнього тижня на водоймах Харківщини трапилося 12 нещасних випадків, на яких загинули люди, ще 3 отримали травми.