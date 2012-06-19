Євро-2012 не виправить думку про Україну серед іноземців (опитування)

Як повідомляє Deutsche Welle, про це свідчать дані опитування, проведеного консалтинговою фірмою Trendscope на замовлення компанії Travel Industry Club, яка представляє інтереси німецького турбізнесу.

«Увага футбольних уболівальників всього світу прикута до України через матчі ЧЄ-2012, які проходять на її території, проте футбольне свято не зробило цю країну більш привабливою для туристів», - відзначає видання.

Так, згідно з даними цього опитування, 68% менеджерів у сфері туризму вважають, що Євро-2012 не зробить Україну більш привабливою країною для туристів, а 62% сумніваються у тому, що репортажі напередодні і під час чемпіонату Європи з футболу матимуть позитивні наслідки для турбізнесу цієї країни.

При цьому майже дві третини респондентів (69%) вважають, що ЗМІ об'єктивно і зважено висвітлюють ситуацію в Україні, яка піддається різкій критиці за судове переслідування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко.

Щодо Польщі, на території якої також проходить частина матчів ЧЄ-2012, то лише 21% опитаних вважає, що ця країна постраждає від негативного іміджу України.

Опитування, проте, засвідчило, що обидві ці держави страждають від принципової проблеми: будучи країнами Східної Європи, вони мають переважно негативний імідж, і тому недооцінюються туристами. Такої думки дотримується 81% учасників опитування.

У свою чергу, нагадує Deutsche Welle, прем'єр-міністр України Микола Азаров, виступаючи 17 червня в ефірі харківського обласного телебачення, звинуватив західні ЗМІ у тому, що вони дають недостовірну інформацію про країну. Він запропонував використовувати Євро-2012, щоб відкрити іноземцям правду про Україну. Опозицію прем'єр звинуватив у тому, що вона створила в Європі завісу брехні, обмани, пропаганди проти України, через що, на думку політика, у іноземних туристів перед поїздкою склалося неадекватне уявлення про країну.