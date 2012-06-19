"Могилянка" знову не отримала держзамовлення на журналістів

Про це пише газета “Дело”.

Як наголошує видання, Міносвіти вже другий рік поспіль не виділило жодного бюджетного місця магістерській програмі "Журналістика" Національного університету “Києво-Могилянська академія” .

За словами президента НаУКМА Сергія Квіта, оскаржувати це рішення в Міносвіти вуз не буде. "Журналістська освіта має бути незалежною", – вважає він.

"Розмір державного замовлення за фахом "Економічна теорія" ще менше, ніж торік. Можливо, це помилка. Я маю намір звертатися в Міносвіти з цього питання в робочому порядку. Кафедра економічної теорії в “Києво-Могилянській академії” – одна з найсильніших в Україні", – сказав президент академії.

Торік відомство Дмитра Табачника також не виділило НаУКМА жодного бюджетного місця за фахом "Журналістика".

Рішення міністерства стало повною несподіванкою для керівництва вузу, де вже закінчили прийом документів "на бюджет" на ці програми.

Щоб якось вийти зі складного становища, минулого року вуз організував фонд, що фінансував навчання кращих студентів на журналістиці. Цього року вуз не планує повторювати подібну практику.