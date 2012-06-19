Члени руху "За наших дітей" написали Азарову та Богатирьовій

Вони заявляють про порушення прав людини під час медичної реформи, що проводиться в Дніпропетровській області. Про це йдеться в листі, текст якого передано УНІАН.

«Сьогоднішня система реформування медицини в Дніпропетровській області грубо порушує права людини і, перш за все, дітей, на одержання безплатної кваліфікованої медичної допомоги", - наголошується в листі.

За словами авторів відкритого листа, сьогодні мільйонний Дніпропетровськ забезпечений сімейними лікарями лише на 25% від необхідного, а висококваліфікованих сімейних лікарів одиниці. При цьому перепідготовка лікарів йде «в прискореному режимі під сильним пресингом з боку обласного управління охорони здоров'я».

Члени батьківського руху відзначають, що після створення амбулаторій замість поліклінік з'явилися змішані потоки пацієнтів із вагітних жінок, дітей з інфекційними захворюваннями, літніх людей. Також в амбулаторіях грубо порушені санітарно-гігієнічні, протипожежні, будівельні норми, що спричиняє загрозу виникнення епідемій.

"До реформи обстежити дитину, зробити щеплення, оформити в дитячий садок або школу можна було в одній поліклініці. Сьогодні для цього батьки з дітьми вимушені їздити в 2-3 різних місця", - говориться в листі.

Його автори вказують і на проблеми дорослих пацієнтів, яким під час реформи стало важко потрапити на прийом до вузьких фахівців.

Сьогодні, щоб пацієнтові потрапити до лікаря, одержати консультацію вузьких фахівців необхідно витратити часу в 2-3 рази більше, ніжніше. Люди скаржаться, що взяти талончик до вузького фахівця неможливо. Як результат, пацієнти стали частіше вдаватися до самолікування.

«Медреформа показала, що добре для околиць міста і приватного сектора, то не підходить для «спальних» районів. Пропонуємо внести необхідні зміни до законів і постанов для створення змішаної системи, з використанням диференційованого підходу до реформування медицини. Ми вимагаємо, щоб до Дніпропетровська була терміново направлена комісія Міністерства охорони здоров'я для аналізу наслідків таких реформувань», - наголошується у відкритому листі.

Лист супроводжується картою Дніпропетровська з позначенням проблемних лабораторій, добіркою відгуків жителів міста про медреформу і 130 підписами батьків – супротивників реформування галузі у такий спосіб із міських сайтів і форумів, більш як 130 підписів батьків, які виступають проти такої медреформи. Крім того, члени руху направляють М.Азарову і Р.Богатирьовій пропозиції щодо переформатування медреформи.

1 червня вони були передані керівництву Дніпропетровської облдержадміністрації, проте відповіді на них не надходило.