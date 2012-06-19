Міліція розплачується з інформаторами-наркоманами «дозами» та грошима

Неофіційно міліціонери кажуть, що відомості інформаторів допомагають щорічно розкривати близько 80% злочинів, пише «Сегодня».

«Без інформаторів жити не можна, це особливо цінні люди, деяким навіть регулярно платимо гроші - від 100 до 450 грн на місяць, - говорить джерело в київській міліції. - Для цього є навіть спеціальна стаття витрат ». Втім, в основному інформатори працюють безкоштовно.

«Це люди, які за різних обставин порушили закон, але залишаються на волі. Не тому, що їх не зловили, а тому що на них є достовірний компромат, який в будь-яку хвилину може перерости в кримінальну справу. В основному це злісні хулігани. Під час чемпіонату з ними працюємо щільніше, щоб заздалегідь знати про можливі масові бійки або навіть вбивства. Якщо відбувається злочин в їхньому районі, то вони повинні спробувати дізнатися, хто до цього причетний. Наприклад, до крадіжок з автомобілів і квартир часто причетні їхні знайомі, яким потрібні гроші на наркотик ».

До речі, наркомани, говорить джерело, в основному і отримують дивіденди від міліції. «Даємо або гроші, або дозу. Звідки наркотики? Дістати дозу не проблема. У деяких оперів в загашниках є наркотики, були і в мене, зараз в сейфі немає», - говорить джерело.

Один зі столичних екс-оперів, який нещодавно пішов на пенсію, поскаржився, що з його відходом за грати потрапив його інформатор, який допоміг викрити кілька притонів: «Хлопець щось вкрав і колишні заслуги йому не допомогли. Пішов по етапу. А шкода».

Як розповіли в регіональних УМВС, у них з інформаторами складніше, ніж у Києві. «Грошей на них зараз немає, на відміну від радянських часів і перших років незалежності, десь до 1995 року. Наприклад, під час Євро одне з наших завдань - дізнаватися про підготовку бійок і куди в черговий раз поїдуть роздягатися активістки Femen. Серед них своїх інформаторів немає, тому дізнаємося іншими методами», - говорить один з керівників в облміліції.

Офіційно в міліції роботу з інформаторами не коментують. «Питання оперативно-розшукової діяльності - це службова інформація», - сказав речник МВС Володимир Поліщук.