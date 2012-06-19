У Києві «замінували» житловий будинок
10:59, 19 червня 2012Суспільство
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Міліція з`ясувала, що повідомлення з хуліганських спонукань зробив 30-річний місцевий житель без постійного місця роботи.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України, зокрема, до міліції по спецлінії “102” зателефонував невідомий, який заявив, що в будинку по одній з вулиць міста закладено вибухівку.
На час проведення обстеження евакуація не проводилася. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.
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