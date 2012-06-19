У чоловіка вкрали Ауді Q-7, поки він рятував жінку, яка тонула в річці

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», інцидент стався у Великому Матроському провулку: у Яузу впав автомобіль. Водій дорогої іномарки став свідком цієї пригоди, вискочив з машини і кинувся у воду. Врятувати жінку не вдалося: вона померла від одержаних травм.

Поліція ввела план "Перехоплення", але результатів поки що немає.