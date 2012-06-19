ЄС скасував мита на українську селітру

Про це пише «Коммерсант-Украина».

Як зазначається в повідомленні видання, тепер українська продукція може імпортуватися за загальним ввізним митом у 6,5% від митної вартості (близько 16 євро виходячи з цін на українську селітру на умовах FOB Чорне море). Досі за цією ставкою міг експортувати свою продукцію лише один виробник — черкаський "Азот", і те в рамках квоти близько 30 тис. т на рік, а поставки понад цей обсяг і для решти виробників оподатковувалися додатковим митом у розмірі 29,26-33,25 євро за тонну. Для порівняння, ємність європейського ринку — близько 10 млн т, або близько 3 млрд євро в нинішніх цінах.

Власником усіх українських виробників аміачної селітри є Ostchem Holding, що входить до Group DF Дмитра Фірташа. До неї входять концерн "Стирол", черкаський і сєверодонецький "Азоти", а також "Рівнеазот". Обсяг виробництва аміачної селітри в 2011 році — 2,44 млн т.

Українські підприємства неодноразово намагалися скасувати дію мит. У 2006 році черкаський "Азот" навіть добився початку розслідування, яке могло привести до перегляду обмежень. Але в 2007 році дію мита було продовжено. Лише у 2008 році завод спільно з російськими "Акроном" і "Єврохімом" (їхня продукція також оподатковувалася додатковим митом) отримав квоту на імпорт аміачної селітри в ЄС обсягом близько 100 тис. т.

За оцінкою експертів, поточна вартість аміачної селітри на ринках Західної Європи становить 260-280 євро за тонну (близько $330-350). Для порівняння, українська аміачна селітра продається по $310 за тонну (FOB Чорне море) і $330 за тонну (DAF кордон Україна-ЄС).

Але українським виробникам поки рано радіти. За правилами ЄС антидемпінгові обмеження можуть бути продовжені в разі подачі апеляції зацікавленими особами протягом двох тижнів. Вчора в Європейській асоціації виробників добрив (EFMA) пообіцяли подати таку заявку й добитися продовження антидемпінгових обмежень стосовно української продукції. "Промисловість ЄС здатна дуже швидко захистити свого виробника за допомогою відомих контролюючих статистичних систем і торгової експертизи", - йдеться в повідомленні асоціації.