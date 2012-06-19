Девальвація гривні призвела до масового відтоку депозитів

Довіра населення до банківської системи знову знизилася, пише «КоммерсантЪ-Украина».

У травні загальний депозитний портфель громадян зріс лише на 38 млн грн, або 0,011%, повідомили вчора в Нацбанку, тоді як на початку року середньомісячний приріст портфеля становив 6,55 млрд грн. Учасники ринку пояснюють припинення припливу нових вкладів зниженням курсу гривні. "Це питання до Нацбанку. Він почав відпускати курс гривні, і долар відразу ж почав рости на готівковому ринку, тому ніхто не несе в банки гривню (за травень надійшло 243 млн грн.) - Всі бояться майбутньої девальвації і думають, що вона вже почалася . Йде відтік депозитів, оскільки населення не розуміє, що буде з курсом, і вкладає гроші в нерухомість і товари, тому що боїться зростання цін ", - пояснив голова правління одного з великих банків. У травні курс долара досяг дворічного максимуму - 8,072 / 8,087 грн, після чого в червні його ціна підвищилася ще більше і досягла 8,108 / 8,113 грн.

Цікаво, що, незважаючи на зростання курсу долара, населення не поспішало нести кошти на валютні депозити - їх обсяг скоротився в травні на 205 млн грн. І це при тому, що за травень населення купило у банків іноземної валюти на $ 1,88 млрд. "Головна причина - це очікування девальвації. Поки паніки немає, але вже незрозуміло, куди рухатися далі - це вичікувальний період", - вважає старший аналітик ІК "Трійка Діалог Україна" Євген Гребенюк. Такі побоювання змусили підприємства скоротити валютну заборгованість у травні на 5,2 млрд грн. "Банки всіма способами мотивують своїх клієнтів конвертувати валютні кредити в гривневі, тому що побоюються високих валютних ризиків", - відзначає Євген Гребенюк.

Одночасно підприємства продовжують забирати свої депозити - тільки за травень на суму 3,86 млрд грн. З початку року вони вже вилучили 16,7 млрд грн. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що ці кошти зараз виводяться з України через політичні ризики в країні. У цих умовах банки не можуть нарощувати видачу кредитів.