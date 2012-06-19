Казах і двоє голландців проривалися в Чорнобильську зону

Машина незаконно перетинала заборонену територію пошкодивши дротову огорожу, повідомляє прес-служба МВС.

У автівці знаходилося троє чоловіків: двоє громадян Нідерландів 33-х та 23-х років та 23-річний громадянин Казахстану. Міліціонерам затримані повідомили, що вони туристи. Правоохоронці за допомогою перекладача пояснили непроханим гостям, що Законодавством України перетинати Чорнобильську територію відчуження і обов’язкового відселення суворо заборонено, до того ж порушуючи закон, молоді люди серйозно ризикували власним здоров’ям і життям.

Наразі співробітники міліції та Адміністрації зони відчуження з’ясовують причини перетину іноземцями забрудненої радіацією території, за даним фактом проводиться перевірка.