У Табачника розповіли, чому «обділили» Могилянку держзамовленнями

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

У Міносвіти також зауважили, що оскільки потреби ринку праці у фахівцях з вищою економічною освітою щорічно скорочуються, то адекватно скорочується й обсяг державного замовлення для вищих навчальних закладів, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, зокрема, за ОКР бакалавра за галуззю «Економіка та підприємництво», у тому числі за напрямом підготовки «Економічна теорія».

У міністерстві повідомили, що загальний обсяг державного замовлення за цим напрямом скорочено у 2012 році порівняно з 2010 роком.

У зв’язку з цим Міносвіти змушене пропорційно зменшувати обсяг доведеного державного замовлення для вищих навчальних закладів, що мають ліцензії з економічних напрямів підготовки.

Якщо враховувати значне зменшення кількості випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2011 році, а за базовий показник брати 2010 рік, то у 2012 році зменшення обсягу державного замовлення за напрямом «Економічна теорія» відбулося не тільки у Національному університеті «Києво-Могилянська академія», а й в інших провідних вищих навчальних закладах.

Днями у ЗМІ з’явилася інформація щодо невиділення держзамовлення на підготовку журналістів та зменшення кількості бюджетних місць на факультеті економічної теорії Національного університету «Києво-Могилянська академія».