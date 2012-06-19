Альфа-банк купує частину портфеля кредитів Дельта Банку

“Альфа-банк” (Київ) купує частину роздрібного портфеля кредитів “Дельта Банку”.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби “Альфа-банку”, переданому УНІАН.

“Сума портфеля, що купується, перевищує 650 млн грн. До складу портфеля входять позики у валюті на придбання житла і автомобілів", - зазначається у повідомленні.

Згідно з наданою інформацією, з 18 червня клієнти “Дельта Банку”, кредити яких перебувають у вказаному портфелі, стають клієнтами “Альфа-банку”.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-банк» (м. Київ) зареєстровано в січні 2001 року, і на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 27,65 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 17,67 млрд грн, зобов`язання - 23,48 млрд грн, статутний капітал - 4,639 млрд грн, власний капітал - 4,17 млрд грн.

«Альфа-банк» у I кварталі 2012 року збільшив чистий прибуток проти аналогічного періоду 2011 року в 6,2 разу - до 15,09 млн. грн.

«Альфа-банк» (Україна) входить до складу консорціуму «Альфа-груп».

КБ «Дельта» зареєстровано 9 лютого 2006 року.

Активи банку на 1 квітня п.р. становили 24,53 млрд грн, зобов`язання – 21,59 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 14,43 млрд грн, власний капітал - 2,94 млрд грн, статутний капітал - 827 млн грн.

Чистий прибуток «Дельта Банку» у січні-березні 2012 року становила 12,04 млн. грн.

На 1 січня 2012 р. основними акціонерами банку були: Микола Лагун — 69,8912%, Cargill Financial Services International Inc. - 30,1088%.