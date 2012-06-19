Ґвалтівнику півторарічної дитини дали 11 років
15:19, 19 червня 2012Суспільство
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На Хмельниччині до 11 років позбавлення волі засуджено 35-річного жителя Славути, який зґвалтував півторарічну дитину.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, відповідну ухвалу виніс Славутський міськрайонний суд.
Обвинувачуваного було визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродними способом, вчинене щодо малолітньої) Кримінального кодексу України.
Цей злочин він скоїв у стані алкогольного сп’яніння стосовно своєї півторарічної прийомної доньки, будучи умовно-достроково звільненим за вчинення аналогічного злочину.
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