Ґвалтівнику півторарічної дитини дали 11 років

На Хмельниччині до 11 років позбавлення волі засуджено 35-річного жителя Славути, який зґвалтував півторарічну дитину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, відповідну ухвалу виніс Славутський міськрайонний суд. Обвинувачуваного було визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродними способом, вчинене щодо малолітньої) Кримінального кодексу України. Цей злочин він скоїв у стані алкогольного сп’яніння стосовно своєї півторарічної прийомної доньки, будучи умовно-достроково звільненим за вчинення аналогічного злочину.

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