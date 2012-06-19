Прокурором Севастополя став Пілат

15:45, 19 червня 2012
Суспільство
1610 0

Пшонка призначив Ігоря Пілата прокурором Севастополя.

Ігор Пілат

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка своїм наказом призначив прокурором Севастополя старшого радника юстиції Ігоря Пілата, який раніше обіймав посаду заступника прокурора цього міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, І.Пілат має стаж роботи в органах прокуратури понад 28 років. Він працював на керівних посадах у прокуратурах Львівської області та Криму, а також у центральному апараті ГПУ.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter