Прокурором Севастополя став Пілат
15:45, 19 червня 2012Суспільство
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Пшонка призначив Ігоря Пілата прокурором Севастополя.
Ігор Пілат має стаж роботи - 28 років
Генеральний прокурор України Віктор Пшонка своїм наказом призначив прокурором Севастополя старшого радника юстиції Ігоря Пілата, який раніше обіймав посаду заступника прокурора цього міста.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, І.Пілат має стаж роботи в органах прокуратури понад 28 років. Він працював на керівних посадах у прокуратурах Львівської області та Криму, а також у центральному апараті ГПУ.
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