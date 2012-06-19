Прокурором Севастополя став Пілат

Генеральний прокурор України Віктор Пшонка своїм наказом призначив прокурором Севастополя старшого радника юстиції Ігоря Пілата, який раніше обіймав посаду заступника прокурора цього міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, І.Пілат має стаж роботи в органах прокуратури понад 28 років. Він працював на керівних посадах у прокуратурах Львівської області та Криму, а також у центральному апараті ГПУ.