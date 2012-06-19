У магазинній курятині можуть бути антибіотики, хлор і пеніцилін

Журналісти каналу ТСНдізнавалися, що у магазинах додають в м`ясо кур, щоб воно довше зберігалося.

У телепрограмі "Територія обману" стверджується, що кожна п`ята курка у магазині містить антибіотики, а крім антибіотиків виробники для збільшення об`єму м`яса для здешевлення виробництва можуть вколювати курям наступні речовини: хлор, окситетрациклин, тилозин, віргініамицин, пеніцилін та авіаламицин.