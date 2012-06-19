Укрзалізниці рекомендують цікавитися, чи хочуть пасажири чаю

«До Комітету надійшли звернення громадян про включення без згоди пасажирів плати за послугу із забезпечення чаєм у вагонах поїздів у вартість квитка при його оформленні у квитковій касі. Такі дії залізниці можуть призвести до нав`язування непотрібного споживачам товару у вагонах потягів», - йдеться в повідомленні АМКУ.

Для недопущення стягування плати за чай без згоди пасажирів, АМКУ рекомендував «Укразлізниці» належним чином інформувати споживачів про можливість вільного вибору придбання ними вказаної послуги чи відмови від неї.

«Присутній на засіданні АМКУ уповноважений представник «Укрзалізниці» повідомив, що рекомендації Комітету буде виконано», - йдеться в повідомленні АМКУ.