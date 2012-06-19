Помер лауреат Шевченківської премії Леонід Талалай

Про це Gazeta.ua повідомив народний депутат від фракції БЮТ-Батьківщина Павло Мовчан.

"Він учора попрощався з багатьма людьми, - каже нардеп. - А сьогодні нібито його прибило лядою у погребі. Він кілька разів намагався накласти руки на себе. Жив на Жуковому острові у хибарці. Квартири не мав. Там зараз моя дружина (Любов Голота) із Михайлом Сидоржевським (головним редактором "Української літературної газети"). Вона телефонувала мені. Коли будемо ховати, ще невідомо".

Леонід Талалай народився 11 листопада 1941 року в селі Савинці Савинського району Харківської області. 1967 р. в Донецьку вийшла перша збірка його творів "Журавлиний леміш".1971 року закінчив Літературний інститут імені Горького у Москві. З 1976-го жив у Києві, видав 11 поетичних книг. За збірку "Вибране" 1993 року удостоєний Державної премії України ім. Шевченка.